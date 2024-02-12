Что где есть: в какие кафе и рестораны идти на этой неделе

В честь дня всех влюбленных пиццерия «Юла» собирает деньги для «ЛизаАлерт» с помощью благотворительных свиданий. В этом году лотами станут основатели благотворительных организаций:

Олеся Филатова — профессиональный спасатель, основательница нижегородского проекта «Угол».

— профессиональный спасатель, основательница нижегородского проекта «Угол». Анастасия Ермолаева — руководитель Нижегородского женского кризисного центра.

— руководитель Нижегородского женского кризисного центра. Ольга Горюнова — учредитель и руководитель фонда «Сострадание сегодня».

— учредитель и руководитель фонда «Сострадание сегодня». Екатерина Чудакова — директор бюро «Мисс Нижний Новгород», руководитель проекта «800 добрых дел».

А еще:

Миша Федотов — шеф-повар Юлы.

— шеф-повар Юлы. Рома Кириллов — сомелье Юлы.

— сомелье Юлы. Сергей Уханов — основатель и идейный вдохновитель Salut&Co.

Стартовая цена свидания — 1т₽. Написать свою ставку можно в соцсетях «Юлы» под соответствующими постами. Итоги подведут 14 февраля. На вырученные средства закупят необходимое оборудование для Поисково-Спасительного Отряда «ЛизаАлерт».

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