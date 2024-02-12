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Что Где Есть

Что где есть: в какие кафе и рестораны идти на этой неделе

Не только День святого Валентина, хотя и он тоже. А еще самое странное гозе, вечеринка в стиле поп-арт и даже торговля людьми! Точнее  – свиданиями с ними. Куда сходить в НН на этой неделе.

«Эдемский сад» в Кафе 38

14 февраля в 19:00 шеф-повар Сабина Мельничук приготовит специальный сет с морскими ежами, черными устрицами, гребешками, палтусом и яблоком Адама на десерт. Не переживайте, в этот раз не надо долго думать, в какое кафе сходить в Нижнем – сюда пускают всех Ев.

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Ул. Рождественская, 38

  

Свидание в Vishnevkiy Gastronomic Club

14 февраля в 19:00 приглашают на романтический гастро-ужин от Валентины Виннер. Всего планируют 8 гастрономических подач в сопровождении коктейлей и саксофона. В меню все — от краба до десертной фуа-гра.

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Ул. Нестерова, 22

  

Свидания с Пушкиным и Булгаковым в «Парке Культуры»

14 февраля в 19:00 пробуем Булгакова, Пушкина, Грина, Шекспира и Перро на вкус. Шеф-повар Глеб Левицкий готовит гастрономический сет из 5 подач по мотивам произведений классической литературы. В меню: маринованная перепелка, креветки, морские гребешки с муссом из розы, пожарская котлета из ребра с трюфелем.

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Наб. Верхне-Волжская, 10А

  

Влюбленные в Yale 

14 февраля весь вечер для влюбленных пар будут подавать комплимент – клубника в шоколаде и коктейльный спешл. А еще разыгрывают сертификаты на спа-услуги.

18+

Ул. Рождественская, 30

  

Романтик в «19»

14 февраля с 19:00 в ресторане будет атмосфера киношного свидания: приглушенный свет, свечи на столах, живая музыка. А еще влюбленным обещают комплимент от шеф-повара Александра Николаенко всем парам, надеемся, что съедобный, хотя и от приятных слов не против.

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Ул. Ошарская, 8А

  

Благотворительные свидания в «Юле»

В честь дня всех влюбленных пиццерия «Юла» собирает деньги для «ЛизаАлерт» с помощью благотворительных свиданий. В этом году лотами станут основатели благотворительных организаций:

  • Олеся Филатова — профессиональный спасатель, основательница нижегородского проекта «Угол».
  • Анастасия Ермолаева — руководитель Нижегородского женского кризисного центра.
  • Ольга Горюнова — учредитель и руководитель фонда «Сострадание сегодня».
  • Екатерина Чудакова — директор бюро «Мисс Нижний Новгород», руководитель проекта «800 добрых дел».

А еще:

  • Миша Федотов — шеф-повар Юлы.
  • Рома Кириллов — сомелье Юлы.
  • Сергей Уханов — основатель и идейный вдохновитель Salut&Co.

Стартовая цена свидания — 1т₽. Написать свою ставку можно в соцсетях «Юлы» под соответствующими постами. Итоги подведут 14 февраля. На вырученные средства закупят необходимое оборудование для Поисково-Спасительного Отряда «ЛизаАлерт».

18+

Ул. Октябрьская, 9Б

  

Дегустация необычных гозе в «Пивзаводе»

16 февраля в 19:30 пробуем селедку под шубой, лапшу с говядиной, петровский борщ. Нет, это не новые позиции в меню гастропаба, а максимально нишевое пенное с экзотическими вкусами.

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Зеленский съезд, 10

  

День рождения Franky bar 

16 февраля в 22:00 по случаю дня рождения бара на Звездинке произойдет реинкарнация легендарного клуба «Студия 54». Обмазываемся блестками и пьем коктейли из той самой банки Энди Уорхола. За диджейским пультом - Zista, завоевавшая своими сетами московские Simach и DFF.

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Ул. Звездинка, 10

  

Текст: Тимофей Макаров
Фото: архив редакции

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