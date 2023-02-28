Татьяна Виноградова получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени

Указом президента России Татьяна Виноградова — профессор ННГАСУ и почетный гражданин Нижнего Новгорода — награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени.
Татьяна Павловна Виноградова — Почетный гражданин Нижнего Новгорода, профессор кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ. А еще у нее дворянские корни и она родственница Добролюбова.
Узнать подробнее о самом ярком нижегородском воспоминании, в какой момент появилась тяга к краеведению, о проблемах сохранения исторического и культурного наследия и обладает ли Нижний туристической привлекательностью, можно в интервью «НН.Собака.ru» с героиней.
А увидеть презентацию книги «Гуляя по старому Нижнему», которая стала портретом города на рубеже XIX-XX веков, глазами фотографа, можно здесь. Показываем и рассказываем, как это было.
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