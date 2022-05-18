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Как пройдет Ночь музеев в Нижнем Новгороде

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80 музеев и выставочных залов примут участие в акции «Ночь Музеев». 21 мая нижегородцев ждут мастер-классы, экскурсии, театрализованные представления, пленэры, выступления реконструкторов и многое другое.

 

В этом году организаторы решили сделать акцент на музыке. Инструментальные и вокальные композиции будут сопровождать мероприятия и звучать по городу.

Богатая программа запланирована на территории Нижегородского кремля. Здесь пройдут спектакли, экскурсии, марафон электронной музыки, концерт гусляров. В Ракушке Александровского сада — музыкальная программа, уличные мероприятия, мастер-классы, пленэры и выступления реконструкторов.

Кроме того, в «Домике Каширина» нижегородцы встретятся с ремесленниками. Нижегородский планетарий организует четыре полнокупольные программы, а музейно-выставочный центр «Микула» приглашает всех желающих на пионерские посиделки у костра.

В программе этого года и онлайн-мероприятия. Такие программы подготовили историко-художественный музей Большемурашкинского района, архитектурно-этнографический музей-заповедник «Щелоковский хутор», Тоншаевский краеведческий музей.

Музеи–участники будут работать бесплатно с 17:00 до 24:00.

Подробнее об акции «Ночь музеев» в Арсенале можно узнать здесь, а в «Заповедных кварталах» здесь.

 

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Фото: сообщество «Заповедных кварталов»

 

 

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