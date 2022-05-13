«Заповедные кварталы» анонсировали программу для Ночи музеев. Там много интересного!

В старинном квартале, который расположен в границах улиц Короленко-Новая-Славянская пройдет Ночь музеев.

С 19:00 и до 23:30 гостей ждут экскурсии, знакомство с известными личностями, которые когда-то жили в квартале, и ночное иммерсивное чаепитие в Тайном саду.

Программа:

19:00 — обзорная экскурсия с Еленой Репиной «Заповедный квартал. Первый взгляд»

20:00 — прогулка с художницей Леной Лисицей «Стрит-арт. Символы. История»

21:00 — атмосферная театрализованная прогулка с Еленой Репиной «НЕбронзовый Горький»

22:00 — ночное иммерсивное чаепитие с угощениями в Тайном саду

Все билеты в этот день будут по льготной цене — 400 рублей. Запись на программы здесь.

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Фото: сообщество «Заповедных кварталов» «ВКонтакте»



