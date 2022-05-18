Ночь музеев в Арсенале: куда сходить и что посмотреть

Программа:

Правое крыло, 2 этаж (14:00–17:00)

В Детском центре откроются семейные мастерские «Игра с объемом»

В первой мастерской можно будет создать скульптуру на каркасе. Участники второй мастерской смогут поработать с иллюзией объема, используя изображения, нанесенные на прозрачный пластик.

Левое крыло (14:00–23:00)

Каждый час в левом крыле будут проводиться экскурсии «Арсенал. Закулисье», которые расскажут о прошлом и настоящем музея, его реставрации. У гостей появится возможность побывать в пространствах, обычно скрытых от глаз публики.

Двор Арсенала (19:00–24:00)

Марафон электронной музыки нижегородских исполнителей — Crimson butterfly, Aeger smoothie, резидентов лейбла Volna: любишь, Low Tape, AAXXX и Kaplan.

Весь день и вечер для посетителей будут работать два кафе и музейный магазин. Вход на выставки, события и музыкальную программу свободный(!). На экскурсии необходима предварительная регистрация на сайте Арсенала.

Полная программа и расписание событий можно найти на сайте музея.





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Фото: сайт Арсенала