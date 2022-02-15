В выставочном комплексе «Нижегородская ярмарка» завершилась международная выставка искусств «АРТ МИР»

Международная выставка искусств «АРТ МИР» завершилась в новом конгресс-центре Нижегородской ярмарки 13 февраля. За 9 дней работы гостями выставки стали более 20 000 человек. Нижегородцы посетили встречи с авторами, public-talk, мастер-классы художников и fashion-показ одежды.
Более 150 авторов из 22 городов России и 7 стран представили свои работы. Кроме того, в рамках выставки прошли встречи с авторами, public-talk, ежедневные мастер-классы художников на стендах, fashion-показ одежды в технике тай-дай от дизайнеров Ирины Рудниченко, учеников курса «Я – дизайнер» Натальи Зубаревой, Арины Фандосю, Екатерины Скудняковой и Льва Зазарова.
Было организовано более 30 бесплатных экскурсий для благотворительных фондов, вузов, ссузов и детских домов.
Во время выставки прошла благотворительная лотерея в пользу фонда помощи детям с расстройством аутистического спектра «Время РАСсвета». Общая собранная сумма — более 550 тысяч рублей – от продажи лотерейных билетов и от акции на платформе «800 Добрых дел».
В рамках выставки информационный партнер «НН.Собака.ru» вручил специальную премию художнику Игорю Иванову за развитие ресайклд-арта и создание произведений искусства из использованных бытовых приборов.
Информационные партнеры: журнал «НН.Собака.ru», портал «NN.RU», интернет-журнал «The Village Нижний Новгород», портал о культурной жизни города «GeoPro», «Русское радио».
Напомним, путеводитель от по выставке «АРТ МИР» на Нижегородской ярмарке от «НН.Собака.ru» здесь.
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