Специальная премия журнала «НН.Собака.ru» на выставке «Арт Мир»

Шеф-редактор журнала Наталья Думкина отметила, что ресайклинг – вторичное использование вещей – это то, на что мы все должны обратить свое внимание. Не каждый, проходя мимо вторичных материалов, поймет, как их можно использовать, и лишь уникальные художники с особым видением могут превратить это в произведение искусства. Игорь Иванов действительно умеет распознавать в вещах их суть и будущую художественную ценность. Кроме символического приза, художник получил приглашение стать героем статусной рубрики «Портреты» журнала «Собака.ру» в Нижнем Новгороде.

Редакция «НН.Собака.ru» также отметила высокое мастерство и эмоциональность работ Мгера Чатиняна, Яны Антоновой, Ильи Спиченкова, Саши Володиной, Кирилла Зибницкого.

В 2022 году Выставка вышла на новый уровень как по организации выставочных площадей, так и по количеству представленных на ней авторов. Впервые в своей истории «Арт Мир» представил кураторские проекты. Поздравляем организаторов выставки – «Нижегородскую ярмарку» и галерею искусств «ЛУНA».