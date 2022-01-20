Проект «800 добрых дел» вошел в шорт-лист премии «Серебряный Лучник»

Региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» опубликовала шорт-лист. 27 января в пространстве DKRT объявят победителей номинаций.
27 января в культурном пространстве DKRT финалисты (29 проектов из 10 регионов ПФО) поборются за победу. Это работы, набравшие наибольшее количество баллов в ходе голосования жюри.
«Порадовало большое количество ярких кейсов. Конкуренция была высокой, и в отдельных номинациях на третье место претендовали сразу несколько работ, набрав равное количество баллов», — комментирует исполнительный директор Региональной премии «Серебряный Лучник» Анна Айзенштадт.
В шорт-лист премии попал проект «800 добрых дел» в номинации:
Номинация «Коммуникации в благотворительности»
- Проект «800 добрых дел». АНО «Центр 800». Нижний Новгород.
С полным списком номинантов можно ознакомиться на официальном сайте премии.
Напомним, два нижегородских кинорежиссера попали в шорт-лист премии «Золотой Орел». Рассказываем подробнее.
Материал от «НН.Собака.ru» про сильных и успешных женщин Нижнего и участниц проекта «800 добрых дел», которые своим примером показывают: можно менять окружающий мир шаг за шагом, каждый день здесь.
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Фото: сообщество проекта «ВКонтакте» (Глеб Жижикин)
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