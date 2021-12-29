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Два нижегородских кинорежиссера попали в шорт-лист премии «Золотой Орел»

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Кинорежиссер и лауреат премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Оксана Михеева и режиссер и номинант премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Александр Велединский попали в шорт-лист премии «Золотой Орел». Редакция «НН.Собака.ru» поздравляет номинантов!

 

С 2002 года Национальная Академия кинематографических искусств и наук России проводит вручает премию «Золотой Орел».

В этом году короткометражный фильм «Аптека счастья» Оксаны Михеевой, который был создан для благотворительного аукциона Action, попал в шорт-лист. Лента будет проходить в категории «Лучший короткометражный фильм».

Кроме того, историко-драматический телевизионный фильм режиссера Александра Велединского «Обитель», также попал в шорт-лист. Фильм, снятый по мотивам романа Захара Прилепина, рассказывает о жизни заключенных в советском Соловецком лагере в конце 1920-х годов. Лента будет проходить в категории «Лучший телевизионный сериал».

Напомним, интервью для «НН.Собака.ru» c продюсером кинофестиваля «Горькийfest» и кинорежиссером Оксаной Михеевой здесь.

 

 

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