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Публикуем расписание праздничных событий на январь в Нижнем Новгороде

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До конца января в Нижнем Новгороде пройдут праздничные мероприятия, которые напомнят горожанам о новогодней атмосфере. Премьера «Щелкунчика» в оперном, «Готика» в Арсенале, музыкальные программы и паблик-токи. Выставочная, музыкальная, театральная и спортивная программы теперь собраны в одном месте. Сохраняйте себе, чтобы не потерять!

 

Сохраняйте подробную афишу на январь 2022 года, чтобы ничего не пропустить.

О том, что не вошло в расписание, сообщат в социальных сетях «Нижний 800». Отмечается, что афиша может быть изменена в течение месяца с учетом эпидемиологической обстановки.

 

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Напомним, до 14 января в электричке «Московский вокзал — проспект Гагарина» проведут бесплатные экскурсии для нижегородцев. Расскажут об истории празднования Нового года, появлении новогодних символов и уникальности Горьковской елки.

 

 

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Фото: сообщество ВКонтакте «Нижний800»

 

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