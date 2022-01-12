Публикуем расписание праздничных событий на январь в Нижнем Новгороде

Напомним, до 14 января в электричке «Московский вокзал — проспект Гагарина» проведут бесплатные экскурсии для нижегородцев. Расскажут об истории празднования Нового года, появлении новогодних символов и уникальности Горьковской елки.

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Фото: сообщество ВКонтакте «Нижний800»