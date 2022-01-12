Публикуем расписание праздничных событий на январь в Нижнем Новгороде

До конца января в Нижнем Новгороде пройдут праздничные мероприятия, которые напомнят горожанам о новогодней атмосфере. Премьера «Щелкунчика» в оперном, «Готика» в Арсенале, музыкальные программы и паблик-токи. Выставочная, музыкальная, театральная и спортивная программы теперь собраны в одном месте. Сохраняйте себе, чтобы не потерять!
Сохраняйте подробную афишу на январь 2022 года, чтобы ничего не пропустить.
О том, что не вошло в расписание, сообщат в социальных сетях «Нижний 800». Отмечается, что афиша может быть изменена в течение месяца с учетом эпидемиологической обстановки.
Напомним, до 14 января в электричке «Московский вокзал — проспект Гагарина» проведут бесплатные экскурсии для нижегородцев. Расскажут об истории празднования Нового года, появлении новогодних символов и уникальности Горьковской елки.
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Фото: сообщество ВКонтакте «Нижний800»
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