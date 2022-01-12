В Нижегородской электричке проведут бесплатные новогодние экскурсии

До 14 января в электричке «Московский вокзал — проспект Гагарина» проведут бесплатные экскурсии для нижегородцев. Расскажут об истории празднования Нового года, появлении новогодних символов и уникальности Горьковской елки.
В столице Приволжья до 14 января в электричках «Московский вокзал — проспект Гагарина» нижегородцы смогут посетить бесплатную экскурсию. Во время поездки на новом электропоезде расскажут об истории праздника, появлении новогодних символов, уникальности Горьковской елки и о многом другом.
Продолжительность бесплатной экскурсии — с 16:15 до 17:32. Отмечается, стоимость проезда от Московского вокзала до проспекта Гагарина:
- для взрослых — 60 рублей
- для школьников и ветеранов труда – 30 рублей
- для детей до 7 лет — 15 рублей
Билеты можно приобрести в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или в железнодорожных кассах вокзала или терминалах самообслуживания.
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Фото: «Нижний800»
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