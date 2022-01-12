В Нижегородской электричке проведут бесплатные новогодние экскурсии

В столице Приволжья до 14 января в электричках «Московский вокзал — проспект Гагарина» нижегородцы смогут посетить бесплатную экскурсию. Во время поездки на новом электропоезде расскажут об истории праздника, появлении новогодних символов, уникальности Горьковской елки и о многом другом.

Продолжительность бесплатной экскурсии — с 16:15 до 17:32. Отмечается, стоимость проезда от Московского вокзала до проспекта Гагарина:

для взрослых — 60 рублей

для школьников и ветеранов труда – 30 рублей

для детей до 7 лет — 15 рублей

Билеты можно приобрести в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или в железнодорожных кассах вокзала или терминалах самообслуживания.

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Фото: «Нижний800»