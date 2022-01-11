Куда звонить по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде? А где спрятать машину от снегопада? Рассказываем

С 8 декабря в Нижнем Новгороде введен режим повышенной готовности из-за неблагоприятных погодных условий. Так, высота сугробов в Нижнем Новгороде достигла 46 сантиметров. Это одни из самых высоких показателей снежного покрова среди российских городов. Отмечается, что непогода пришла в столицу Приволжья 10 января — за сутки из города вывезли около 20 тысяч кубометров снега.

По словам мэра города Юрия Шалабаева, сильный снегопад продолжается уже более десяти часов подряд. Круглосуточно в городе работают 400 единиц техники и 800 рабочих. Снежные валы должны быть убраны с улиц города в течение пяти(!) суток после окончания снегопада.