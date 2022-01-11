Куда звонить по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде? А где спрятать машину от снегопада? Рассказываем

Нижний Новгород накрыли сильные снегопады. Куда звонить в случае, если во дворе вашего дома скопились сугробы? А куда спрятать машину от непогоды? Публикуем номера и адреса парковок.
автор фото — Никита Духник
С 8 декабря в Нижнем Новгороде введен режим повышенной готовности из-за неблагоприятных погодных условий. Так, высота сугробов в Нижнем Новгороде достигла 46 сантиметров. Это одни из самых высоких показателей снежного покрова среди российских городов. Отмечается, что непогода пришла в столицу Приволжья 10 января — за сутки из города вывезли около 20 тысяч кубометров снега.
По словам мэра города Юрия Шалабаева, сильный снегопад продолжается уже более десяти часов подряд. Круглосуточно в городе работают 400 единиц техники и 800 рабочих. Снежные валы должны быть убраны с улиц города в течение пяти(!) суток после окончания снегопада.
Публикуем номера телефонов, куда обращаться при плохой уборке снега. Так, в Нижнем Новгороде создана специальная диспетчерская служба, ее сотрудники принимают обращения и передают данные о состоянии автомобильных дорог:
- 430-40-40
- 246-76-60
Кроме того, в каждом районе городе работают «горячие» телефоны, которые принимают обращения жителей города о некачественной уборке снега.
Нижегородский район:
- уборка муниципальных территорий — 433-98-46
- дворовые территории — 433-82-37
Сормовский район:
- уборка муниципальных территорий — 222-03-17
- дворовые территории — 282-14-25
Канавинский район:
- уборка муниципальных территорий — 246-16-37; 246-20-89
- дворовые территории — необходимо обращаться в управляющую компанию или ТСЖ (ТСН)
Приокский район:
- уборка муниципальных территорий — 465-51-87
- дворовые территории — 268-10-00
Ленинский район:
- уборка муниципальных территорий — 258-52-65, 258-07-50
- дворовые территории — необходимо обращаться в управляющую компанию или ТСЖ (ТСН)
Московский район:
- уборка муниципальных территорий — 270-42-20
- дворовые территории — 268-10-00
Советский район:
- уборка муниципальных территорий — 417-26-11
- дворовые территории — 268-10-00
Автозаводский район:
- уборка муниципальных территорий — 293-35-13
- дворовые территории — необходимо обращаться в управляющую компанию или ТСЖ (ТСН)
фото — Instagram Юрия Шалабаева
Где же в Нижнем Новгороде укрыть свой автомобиль от сильных снегопадов? Публикуем адреса крытых и подземных паркингов:
Московский район:
- улица Бурнаковская, 49
Канавинский район:
- улица Гордеевская, 7А
- Московское шоссе, 12А
Советский район:
- улица Бориса Панина, 7, корпус 4
- улица Республиканская, 43, корпус 4
- улица Ванеева, 121
Нижегородский район:
- улица Большая Покровская, 82
- улица Родионова, 187
- улица Верхне-Печерская, 7Б
- улица Германа Лопатина, 7
Приокский район:
- проспект Гагарина, 35, корпус 1
Кстовский муниципальный район:
- улица Любимая, 1, село Федяково
А чтобы на время забыть о городском снежном коллапсе, предлагаем брать пример со всеми любимого «будущего мэра» — ему любой снег в радость! Смотрим:
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