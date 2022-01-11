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Куда звонить по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде? А где спрятать машину от снегопада? Рассказываем

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Нижний Новгород накрыли сильные снегопады. Куда звонить в случае, если во дворе вашего дома скопились сугробы? А куда спрятать машину от непогоды? Публикуем номера и адреса парковок.

 

автор фото — Никита Духник

С 8 декабря в Нижнем Новгороде введен режим повышенной готовности из-за неблагоприятных погодных условий. Так, высота сугробов в Нижнем Новгороде достигла 46 сантиметров. Это одни из самых высоких показателей снежного покрова среди российских городов. Отмечается, что непогода пришла в столицу Приволжья 10 января — за сутки из города вывезли около 20 тысяч кубометров снега.

По словам мэра города Юрия Шалабаева, сильный снегопад продолжается уже более десяти часов подряд. Круглосуточно в городе работают 400 единиц техники и 800 рабочих. Снежные валы должны быть убраны с улиц города в течение пяти(!) суток после окончания снегопада.

Нижегородцы могут следить за работой коммунальной техники в режиме реального(!) времени на интерактивной карте


Публикуем номера телефонов, куда обращаться при плохой уборке снега. Так, в Нижнем Новгороде создана специальная диспетчерская служба, ее сотрудники принимают обращения и передают данные о состоянии автомобильных дорог:

  • 430-40-40
  • 246-76-60

Кроме того, в каждом районе городе работают «горячие» телефоны, которые принимают обращения жителей города о некачественной уборке снега.

Нижегородский район:

  • уборка муниципальных территорий — 433-98-46
  • дворовые территории — 433-82-37

Сормовский район:

  • уборка муниципальных территорий — 222-03-17
  • дворовые территории — 282-14-25

Канавинский район:

  • уборка муниципальных территорий — 246-16-37; 246-20-89
  • дворовые территории — необходимо обращаться в управляющую компанию или ТСЖ (ТСН)

Приокский район:

  • уборка муниципальных территорий — 465-51-87
  • дворовые территории — 268-10-00

Ленинский район:

  • уборка муниципальных территорий — 258-52-65, 258-07-50
  • дворовые территории — необходимо обращаться в управляющую компанию или ТСЖ (ТСН)

Московский район:

  • уборка муниципальных территорий — 270-42-20
  • дворовые территории — 268-10-00

Советский район:

  • уборка муниципальных территорий — 417-26-11
  • дворовые территории — 268-10-00

​Автозаводский район:

  • уборка муниципальных территорий — 293-35-13
  • дворовые территории — необходимо обращаться в управляющую компанию или ТСЖ (ТСН)

фото — Instagram Юрия Шалабаева

Где же в Нижнем Новгороде укрыть свой автомобиль от сильных снегопадов? Публикуем адреса крытых и подземных паркингов:

Московский район:

  • улица Бурнаковская, 49

Канавинский район:

  • улица Гордеевская, 7А
  • Московское шоссе, 12А

Советский район:

  • улица Бориса Панина, 7, корпус 4
  • улица Республиканская, 43, корпус 4
  • улица Ванеева, 121

Нижегородский район:

  • улица Большая Покровская, 82
  • улица Родионова, 187
  • улица Верхне-Печерская, 7Б
  • улица Германа Лопатина, 7

Приокский район:

  • проспект Гагарина, 35, корпус 1

Кстовский муниципальный район:

  • улица Любимая, 1, село Федяково

 

А чтобы на время забыть о городском снежном коллапсе, предлагаем брать пример со всеми любимого «будущего мэра» — ему любой снег в радость! Смотрим:

 

Самый «народный» политик Нижнего, рожденный в недрах «Инстаграма», уже больше года радует своих поклонников самыми честными политическими прогнозами.

 

 

 

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