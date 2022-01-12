На Нижегородской ярмарке временно закрыли каток. Рассказываем о причинах и дате открытия

Напомним, ранее сообщалось, что в столице Приволжья уже готовятся убирать новогодние украшения, радовавшие нижегородцев в январские выходные. Рассказываем, когда их начнут снимать.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.