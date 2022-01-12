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На Нижегородской ярмарке временно закрыли каток. Рассказываем о причинах и дате открытия

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В Нижнем Новгороде на главной новогодней локации временно закрыли каток из-за сильного снегопада. Об этом сообщают в социальной сети Нижегородской ярмарки.

автор фото — Игорь Иванов

Пока все сеансы отменены, жители города смогут обменять ранее купленные билеты. Каток откроется уже 13 января в обычном режиме — с 10:00 до 22:00.

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Напомним, ранее сообщалось, что в столице Приволжья уже готовятся убирать новогодние украшения, радовавшие нижегородцев в январские выходные. Рассказываем, когда их начнут снимать.

 

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