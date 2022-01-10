Сколько еще проработает каток на Нижегородской ярмарке? Рассказываем

Отмечается, что все праздничные декорации, иллюминация и локации проработают до 19 января. Нижегородцы смогут прокатиться на горке и карусели. Кроме того, стало известно, что резиденцию Деда Мороза на Нижегородской ярмарке посетили более 12 000(!) человек.

Напомним, на Нижегородской ярмарке прошла церемония передачи титула «Новогодней столицы России-2023». Так, следующей столицей станет Новосибирск.

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