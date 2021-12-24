Стало известно, когда откроется каток на Нижегородской ярмарке

Каток будет работать ежедневно с 10:00 до 20:00, кроме новогодних праздников. Он будет открыт до 13 марта 2022 года.

График работы катка в январские каникулы:

31 декабря — с 10:00 до 18:00

— с 10:00 до 18:00 1 января — с 12:00 до 00:00

— с 12:00 до 00:00 со 2 по 7 января — с 10:00 до 00:00

— с 10:00 до 00:00 8 и 9 января каток не работает

Стоимость:

25 и 26 декабря: взрослый билет — 200 рублей, детский — 100 рублей, а прокат коньков будет бесплатным

В будние дни:

взрослый билет — 150 рублей, детский (7-14 лет) — 50 рублей, дети (3-6 лет) смогут пройти бесплатно

В выходные дни:

взрослый билет — 200 рублей, детский билет (7-14 лет) — 100 рублей, дети (3-6 лет) — бесплатно.

Кроме того, в выходные и праздничные дни будет действовать спецпредложение: билет «1 взрослый + 1 ребенок» будет стоить в 250 рублей. Прокат коньков обойдется в 150 рублей для взрослых (нужно будет внести залог) и 100 рублей для детей.

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Фото: pexels