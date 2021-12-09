Из-за сильных снегопадов в Нижнем Новгороде ввели режим режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности вводится в регионе, чтобы быстро реагировать на непогоду и последующие аварийные и чрезвычайные ситуации. Также, для повышения ответственности организаций, занимающихся уборкой снега. Отмечается, что главы районов должны обеспечить оперативную ликвидацию возможных аварий и организовать круглосуточную уборку снега на автодорогах.

Напомним, ранее сообщалось, что к концу рабочей недели в столицу Приволжья и область придет резкое похолодание. Столбики термометров достигнут отметки -20 градусов по Цельсию.

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Фото: pexels