18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Из-за сильных снегопадов в Нижнем Новгороде ввели режим режим повышенной готовности

С 8 декабря в столице Приволжья ввели режим повышенной готовности из-за сильных снегопадов, которые накрыли город с 7 декабря. Соответствующее постановление подписал мэр города Юрий Шалабаев.

 

Режим повышенной готовности вводится в регионе, чтобы быстро реагировать на непогоду и последующие аварийные и чрезвычайные ситуации. Также, для повышения ответственности организаций, занимающихся уборкой снега. Отмечается, что главы районов должны обеспечить оперативную ликвидацию возможных аварий и организовать круглосуточную уборку снега на автодорогах.

Напомним, ранее сообщалось, что к концу рабочей недели в столицу Приволжья и область придет резкое похолодание. Столбики термометров достигнут отметки -20 градусов по Цельсию.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pexels

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: