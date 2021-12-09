В Нижнем Новгороде похолодает до -20. Какая погода ждет горожан в ближайшие дни?

Сегодня, 9 декабря, в Нижнем Новгороде еще продержится достаточно теплая погода, правда, со снежными осадками и гололедом. Колебания температуры воздуха составят от 0 до -5 градусов.

В ночь на 10 декабря в Нижегородской области резко похолодает из-за вторжения арктических воздушных масс. Об этом сообщает начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Ольга Мокеева. Отмечается, что похолодает сразу до -17 градусов. Днем будет так же холодно, а в ночь на 11 декабря столбик термометра опустится до -20 градусов.

Напомним, уже в эту субботу, 11 декабря, в столице Приволжья стартует фестиваль «Новогодняя столица — 2021». Рассказываем о программе.

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