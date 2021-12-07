МЧС: сегодня в Нижнем ожидаются метель и сильный ветер

Сегодня Нижний Новгород накроет непогода — в ближайшие часы ожидается сильный снегопад, переходящий в мокрый снег. Кроме того, синоптики говорят об усилении порывов южного ветра до 17 метров в секунду, метели, ухудшении видимости и снежных заносах.

Из-за накрывшей Нижегородскую область метели на дорогах заметно ухудшится видимость (до 500 метров и менее). Также. возможно налипание мокрого снега, гололедица, снежные заносы и накат. Отмечается, что такие погодные явления продержатся всю ночь и сохранятся до утра 8 декабря.

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