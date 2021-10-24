В квартале Трех Святителей испортили работы уличных художников. Среди них работа Покраса Лампаса

Граффитисты – «бомберы» испортили стрит-арт работы уличных художников, в квартале церкви Трех Святителей в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщила на своей личной странице в Facebook градозащитница Анна Давыдова.
Квартал церкви Трех Святителей находится в центре Нижнего Новгорода недалеко от площади Горького — в границах улиц Славянская, Новая и Короленко. Летом 2021 года пространство стало новой городской точкой притяжения — здесь организовали насыщенную культурную программу.
В год 800-летия здесь прошли — ландшафтный фестиваль, музыкальные вечера «Шаляпин на балконе», а также камерные кинопоказы и лекции.
Кроме того, в июле этого года в рамках фестиваля уличного искусства в квартале появились работы уличных художников. Среди которых работа — художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
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Фото: личная страница Анны Давыдовой (в Facebook)
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