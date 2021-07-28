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В Нижнем Новгороде пройдут бесплатные концерты артистов оперного театра

В эту субботу, 31 июля, в столице Приволжья откроется музыкальный проект в квартале церкви Трех Святителей— «Шаляпин на балконе». Каждую субботу до 11 сентября солисты театра оперы и балета будут исполнять (с балкона дома по улице Короленко) произведения Федора Шаляпина.

 

В день открытия проекта для гостей вечера выступит солист Нижегородского театра оперы и балета Михаил Наумов.

С балкона старинного дома на улице Короленко (где Шаляпин когда-то пел сам) прозвучат произведения: «Ноченька», «Дубинушка», «Эй, ухнем...» , «Вдоль по Питерской» и другие.

31 июля

Время: 18:00

Место: улица Короленко, 11Б

 

Регистрация на музыкальный вечер здесь.

Посещение мероприятия возможно только при предъявлении:

  • сертификата о вакцинации или иммунизации
  • положительного теста на антитела (60 дней)
  • отрицательного ПЦР-теста (действует 72 часа)
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