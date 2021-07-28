В Нижнем Новгороде пройдут бесплатные концерты артистов оперного театра

В день открытия проекта для гостей вечера выступит солист Нижегородского театра оперы и балета Михаил Наумов.

С балкона старинного дома на улице Короленко (где Шаляпин когда-то пел сам) прозвучат произведения: «Ноченька», «Дубинушка», «Эй, ухнем...» , «Вдоль по Питерской» и другие.