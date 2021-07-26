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Нижегородский ландшафтный фестиваль «Исторический парк» продлится до конца лета

Ландшафтный фестиваль «Исторический парк» стартовал в центре Нижнего Новгорода — в квартале Церкви Трех Святителей. Пять выставочных садов подготовили команды дизайнеров. Организаторы решили продлить работу фестиваля до 31 августа.

 

Фестиваль в столице Приволжья состоялся впервые. Пять команд ландшафтных дизайнеров, архитекторы и команда «Том Сойер фест» подготовили пять выставочных садов вблизи домов квартала Трех Святителей. На площадках будут проходить культурные события, образовательные лекции, мастер - классы и кинопоказы.

Проект будет работать до конца лета – до 31 августа.

Для фестивальных садов выбрали пять площадок в квартале церкви Трех Святителей:

  • Тайный сад — улица Славянская, 3
  • Усадебный сад — улица Короленко, 16
  • Линейный сад — часть улицы Короленко
  • Сад кинематографа — улица Новая, 22А
  • Сад дети Кулибина — улица Короленко, 15-17

 

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Фото: социальные сети

 

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