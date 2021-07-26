Нижегородский ландшафтный фестиваль «Исторический парк» продлится до конца лета

Фестиваль в столице Приволжья состоялся впервые. Пять команд ландшафтных дизайнеров, архитекторы и команда «Том Сойер фест» подготовили пять выставочных садов вблизи домов квартала Трех Святителей. На площадках будут проходить культурные события, образовательные лекции, мастер - классы и кинопоказы.

Проект будет работать до конца лета – до 31 августа.

Для фестивальных садов выбрали пять площадок в квартале церкви Трех Святителей:

Тайный сад — улица Славянская, 3

— улица Славянская, 3 Усадебный сад — улица Короленко, 16

— улица Короленко, 16 Линейный сад — часть улицы Короленко

— часть улицы Короленко Сад кинематографа — улица Новая, 22А

— улица Новая, 22А Сад дети Кулибина — улица Короленко, 15-17

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Фото: социальные сети