Нижегородский ландшафтный фестиваль «Исторический парк» продлится до конца лета

Ландшафтный фестиваль «Исторический парк» стартовал в центре Нижнего Новгорода — в квартале Церкви Трех Святителей. Пять выставочных садов подготовили команды дизайнеров. Организаторы решили продлить работу фестиваля до 31 августа.
Фестиваль в столице Приволжья состоялся впервые. Пять команд ландшафтных дизайнеров, архитекторы и команда «Том Сойер фест» подготовили пять выставочных садов вблизи домов квартала Трех Святителей. На площадках будут проходить культурные события, образовательные лекции, мастер - классы и кинопоказы.
Проект будет работать до конца лета – до 31 августа.
Для фестивальных садов выбрали пять площадок в квартале церкви Трех Святителей:
- Тайный сад — улица Славянская, 3
- Усадебный сад — улица Короленко, 16
- Линейный сад — часть улицы Короленко
- Сад кинематографа — улица Новая, 22А
- Сад дети Кулибина — улица Короленко, 15-17
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Фото: социальные сети
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