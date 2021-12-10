Нижегородским школам рекомендуют уйти на каникулы с 27 декабря

Заключительное решение о сроках зимних каникул образовательные учреждения будут принимать самостоятельно.

Напомним, ранее отмечалось, что в этом году Нижегородские школы самостоятельно установят график зимних каникул для детей. Об этом сообщает региональное министерство образования.

Кроме того, в Нижегородской области начнется вакцинация детей против коронавирусной инфекции. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов. По его словам, примерно 4% от общего числа заболевших COVID-19 в Нижегородской области — это дети.

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Фото: pexels