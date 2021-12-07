Вакцинировать детей от COVID-19 в Нижнем Новгороде начнут в ближайшие дни

В Нижегородской области начнется вакцинация детей против коронавирусной инфекции. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов. По его словам, примерно 4% от общего числа заболевших COVID-19 в Нижегородской области — это дети.
Вакцина от COVID-19 «Спутник М» разрешена для детей старше 12 лет. По словам Мелик-Гусейнова, вакцинация стартует в ближайшее время и будет носить рекомендательный характер.
«Мы сейчас занимаемся тем, что мобилизуем детские поликлиники, потому что им придется помимо своей прививочной кампании, которая и так очень активна в педиатрии, добавить еще прививочную кампанию по коронавирусу», — добавил министр.
Кроме того, нижегородский минздрав мобилизует детские поликлиники, в которых будут проводить вакцинацию против коронавирусной инфекции. Также, идет подготовка больниц к развертыванию дополнительных коек для детей, которые тяжело переносят коронавирус.
Напомним, ранее сообщалось, что в Нижегородскую область поступила партия вакцины «Спутник Лайт» — 85 200 тысяч доз.
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Фото: pexels
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