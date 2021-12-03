Школы Нижнего Новгорода сами установят график зимних каникул. Они продлятся не менее 7 дней

В школах Нижнего Новгорода зимние каникулы будут длиться с 27 по 9 января включительно, но в некоторых школах график будет изменен.

«Календарный учебный график является частью основной образовательной программы, разработка которой относится к компетенции образовательной организации», — отмечают сотрудники министерства, ссылаясь на статью 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

При установке графика зимних каникул для учащихся необходимо учитывать: длительность отдыха не может быть меньше семи дней, сроки могут сдвигаться более чем на две недели от рекомендованного периода, также каникулы всегда должны начинаться с понедельника.

Напомним, ранее стало известно, что в нижегородском парке «Швейцария» пройдет празднование Нового года и Рождества. В парке откроются рождественская ярмарка, фонтан и фотозоны, а на центральной площади зальют каток за 40 миллионов.

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Фото: pexels