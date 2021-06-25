Программа третьего дня конференции ЦИПР посвящена креативной индустрии и цифровым технологиям

Соучредитель ЦИПР и CEO RTVI Ольга Пивень подчеркнула высокие темпы роста креативной экономики: «Сначала действительно никто не понимал, что такое цифровая экономика. Было огромное количество мероприятий, и мы видим сейчас, что это стало не отраслью, а метакатегорией, которая пронизывает, наверное, все сферы нашей сегодняшней жизни. И вот сейчас это тренд последнего года-полутора, мы говорим про креативную экономику. Креативная экономика становится такой же постоянной темой повестки, как и в свое время цифровая экономика».

Директор по контентной стратегии Okko Макар Кожухов рассказал о возможностях, которые предоставляет компании оригинальный контент: «Создание оригинального контента развязывает руки в позиции правильного продвижения, поиска своей аудитории и использование контента. На данный момент мы уже запустили 13 оригинальных проектов, до конца года будет запущено еще 5 проектов. Мы стараемся быть сервисом 360 градусов, где любой человек может найти, чем ему заняться и как ему провести досуг».