Программа третьего дня конференции ЦИПР посвящена креативной индустрии и цифровым технологиям

На нижегородской ярмарке проходит шестая ежегодная конференция «Цифровая индустрия промышленной России». Она стала основной площадкой в стране для обсуждения цифровизации гуманитарной среды, digital art, развития новых медиа и вопросов интеллектуальной собственности в цифровом мире.
Программа третьего дня конференции ЦИПР была посвящена стыку креативных индустрий и цифровых технологий, развитию технологической составляющей социальной и культурной сфер общества. Ключевым мероприятием стала панельная дискуссия «Креативная экономика». Ее участники обсудили, какие шаги должны совершать производители продукта креативных индустрий, чтобы быть продаваемыми и прибыльными на мировой арене и как повысить объем экспорта российских культурных товаров в другие страны.
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Ольга Пивень
Соучредитель ЦИПР и CEO RTVI Ольга Пивень подчеркнула высокие темпы роста креативной экономики: «Сначала действительно никто не понимал, что такое цифровая экономика. Было огромное количество мероприятий, и мы видим сейчас, что это стало не отраслью, а метакатегорией, которая пронизывает, наверное, все сферы нашей сегодняшней жизни. И вот сейчас это тренд последнего года-полутора, мы говорим про креативную экономику. Креативная экономика становится такой же постоянной темой повестки, как и в свое время цифровая экономика».
Директор по контентной стратегии Okko Макар Кожухов рассказал о возможностях, которые предоставляет компании оригинальный контент: «Создание оригинального контента развязывает руки в позиции правильного продвижения, поиска своей аудитории и использование контента. На данный момент мы уже запустили 13 оригинальных проектов, до конца года будет запущено еще 5 проектов. Мы стараемся быть сервисом 360 градусов, где любой человек может найти, чем ему заняться и как ему провести досуг».
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Покрас Лампас
Российский художник-каллиграф Покрас Лампас рассказал о том, какую роль в его творчестве играет цифровое искусство: «Цифровая история — это новый инструмент, то есть я его воспринимаю как возможность создавать те вещи, которые я не мог создать руками. Чем интересен Digital: там можно моделировать очень много новых ситуаций и создавать тот контент, который я физически не могу реализовать, то есть получается некое дополнение».
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Дмитрий Озерков
Дмитрий Озерков заведующий отделом современного искусства Государственного Эрмитажа рассказал как меняются культурные институции, чтобы оставаться актуальными: «Все музеи будут создавать свои цифровые двойники, с помощью которых в любой момент времени из любой точки мира можно будет оказаться в музее. Плюс этого явления в том, что музей становится доступен всегда. Минус состоит в том, что спустя поколение или через поколение мы потеряем разницу между реальным предметом и его цифровой копией».
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Ольга Дворецкая
Основатель первой в России международной оффлайн выставки-ярмарки цифрового искусства и технологий Disartive Ольга Дворецкая о революции монетизации цифрового искусства: «Есть важный вопрос — что будет ценным, а что нет. Поэтому Disartive продвигает направление высококачественного искусства на больших экранах. Мы разместили работы как молодых, так и опытных цифровых художников. Важно дать возможность каждому проявить себя».
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Мария Киселева
Заместитель генерального директора по региональному взаимодействию АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» Мария Киселева рассказала о значении туризма в креативной экономике: «Туризм как существенная составляющая инновационного развития нашей страны, прогресса, как раз является той самой креативной экономикой, экономикой впечатлений. Туризм одна из немногих отраслей экономики, которая экспортирует продукт нашего культурного кода».
На площадке ЦИПР также прошла первая и единственная в России международная выставка-ярмарка цифрового искусства и технологий Disartive. Тема ярмарки — новая цифровая экономика NFT, DeFi и искусство. В мероприятии приняли участие более 50-ти уже известных и успешных художников нового поколения, среди которых Покрас Лампас, Никита Реплянский, Олег Сороко, Андрей Тюрин, Brickspacer, Эдуард Михайлов.
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