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В Нижнем Новгороде пройдет ярмарка цифрового искусства Disartive

23-25 июня на площадке ЦИПР пройдет Disartive — первая в России международная выставка цифрового искусства и технологий. Тема ярмарки — новая цифровая экономика NFT, DeFi и искусство. В мероприятии примут участие художники нового поколения — Покрас Лампас, Никита Реплянский, Олег Сороко, Андрей Тюрин, Brickspaser, Эдуард Михайлов.

 

Ярмарка представит первые частные коллекций, аукционы онлайн и лонч стартапов в области DeFi и NFT. В деловой программе лидеры новой экономической системы обменяются опытом с представителями крупного бизнеса России.

«Благодаря NFT рынок цифрового искусства за последний год вырос в 10 раз. С применением технологий распределенного реестра формируется новая финансовая инфраструктура, вместе с которой появляется новая система передачи цифровых активов и ценностей. Поэтому для нас важно организовать нашу ярмарку именно на конференции ЦИПР», — отметила куратор выставки Ольга Дворецкая.

 

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Фото: Instagram Disartive

 

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