В Нижнем Новгороде пройдет ярмарка цифрового искусства Disartive

Ярмарка представит первые частные коллекций, аукционы онлайн и лонч стартапов в области DeFi и NFT. В деловой программе лидеры новой экономической системы обменяются опытом с представителями крупного бизнеса России.

«Благодаря NFT рынок цифрового искусства за последний год вырос в 10 раз. С применением технологий распределенного реестра формируется новая финансовая инфраструктура, вместе с которой появляется новая система передачи цифровых активов и ценностей. Поэтому для нас важно организовать нашу ярмарку именно на конференции ЦИПР», — отметила куратор выставки Ольга Дворецкая.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: Instagram Disartive