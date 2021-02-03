Конференция ЦИПР пройдет этим летом в Нижнем Новгороде

«Сегодня Нижегородская область является одним из самых развитых российских субъектов по уровню внедрения цифровых технологий. Конференция ЦИПР поможет нам ускорить цифровое развитие региона и станет одним из главных событий в этом насыщенном году», — отметил губернатор Нижегородской области.

Ежегодный форум пройдет 23–25 июня. В этом году его участники подведут итоги первых пяти лет трансформации экономики России и обсудят сценарии развития технологий в стране до 2025 года. Кроме того, выделят ключевые тренды и определят необходимые шаги для достижения целей второй технологической пятилетки.

Организатором конференции выступает компания «ОМГ». Стратегические партнеры ЦИПР – госкорпорация «Ростех», госкорпорация «Росатом» и организация «Цифровая экономика».





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Фото: Нижний800