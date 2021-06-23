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«НН.Собака.ru» станет информационным партнером и активным участником конференции ЦИПР

Каждый желающий сможет посетить промо-зону «Собаки», выпить бокал игристого (ведь мы же глянец!) и поучаствовать в дискуссии с художниками и известными персонами digital-индустрии.

 

Шестая ежегодная конференция «ЦИПР» станет основной площадкой в стране для обсуждения цифровизации гуманитарной среды, digital art, развития новых медиа и вопросов интеллектуальной собственности в цифровом мире.

В рамках мероприятия пройдут презентации частных коллекций, онлайн-аукционы и запуск стартапов в области цифрового искусства, а также серия интервью «НН.Собака.ru» с главными хедлайнерами цифрового искусства — Покрас Лампасом, Никитой Реплянским, Никитой Паниным; а 24 июня — с представителями делового сообщества.

Промо-стенд проекта будет расположен в самом центре арт-события — на ЦИПРе открылась самая масштабная в Восточной Европе выставка-ярмарка цифрового искусства и технологий Disartive.

Гости могут посетить мероприятие офлайн — на Нижегородской Ярмарке расположится стенд «Собаки» или следить за прямыми эфирами в Instagram.

 

 

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Фото: пресс-служба ЦИПР

 

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