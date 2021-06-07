На нижегородской ярмарке пройдет масштабная выставка-ярмарка цифрового искусства Disartive. Среди хедлайнеров: Покрас Лампас, AES+F и Никита Реплянский

«Мы берем на себя ответственность открывать новые имена и увеличивать известность и стоимость художников. Задача Disartive – сформировать вкус и предпочтения на основе работ авторов, у которых уже виден свой стиль и имеются успешные продажи» – отмечает основатель Disartive Ольга Дворецкая.

Программа мероприятия включает в себя презентации частных коллекций, аукционы, презентации стартапов, Collectors room online, воркшоп с бизнесменами и многое другое. На стенде Disartive с гостями будет работать «Клуб коллекционеров цифрового искусства» – точка входа в мир коллекционирования криптоарта и NFT.

Подробнее с расписанием мероприятий, именами художников и деловой программой можно ознакомиться на сайте выставки-ярмарки Disartive.art.

VI ежегодная конференция «Цифровая индустрия промышленной России» состоится 23-25 июня 2021 года в одном из крупнейших деловых и торговых центров России — Нижегородской Ярмарке.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: архив организаторов