На ЦИПР-2021 эксперты расскажут о влиянии пандемии на сферы искусства, музыки и туризма

В третий день конференции ЦИПР-2021 эксперты обсудят:

Креативную экономику — расскажут какие шаги должны совершать производители креативного продукта для повышения объемов экспорта российских культурных товаров в другие страны.

— расскажут какие шаги должны совершать производители креативного продукта для повышения объемов экспорта российских культурных товаров в другие страны. Музыкальную индустрию — поговорят о зарождающемся общемировом тренде на проведение онлайн-концертов. Расскажут о том, какие возможности открывают для музыкальной индустрии новые технологические форматы, которые появились на фоне пандемии.

— поговорят о зарождающемся общемировом тренде на проведение онлайн-концертов. Расскажут о том, какие возможности открывают для музыкальной индустрии новые технологические форматы, которые появились на фоне пандемии. Новые медиа — речь пойдет о том, как пандемия повлияла на изменения привычек поиска и восприятия информации, рост популярности подкастов и аудиокниг, появление новых социальных сетей и другое.

— речь пойдет о том, как пандемия повлияла на изменения привычек поиска и восприятия информации, рост популярности подкастов и аудиокниг, появление новых социальных сетей и другое. Современные решения в сфере FoodTech — расскажут о мировых тенденциях, барьерах вывода новых продуктов питания на российском рынке и самых популярных направлениях для инвестиций.

— расскажут о мировых тенденциях, барьерах вывода новых продуктов питания на российском рынке и самых популярных направлениях для инвестиций. TravelTech — участники поделятся информацией об уникальных возможностях реализации потенциала внутреннего туризма, например, о привлечении местных жителей к развитию туристических направлений и многом другом.

23-25 июня на площадке ЦИПР пройдет Disartive — первая в России международная выставка цифрового искусства и технологий. Тема ярмарки — новая цифровая экономика NFT, DeFi и искусство. В мероприятии примут участие художники нового поколения — Покрас Лампас, Никита Реплянский, Олег Сороко, Андрей Тюрин, brickspacer, Эдуард Михайлов.

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Фото: архив организаторов