На ЦИПР-2021 эксперты расскажут о влиянии пандемии на сферы искусства, музыки и туризма

Шестая ежегодная конференция «ЦИПР» пройдет 25 июня. Эксперты Sony Music Russia, Okko, «СберЗвука» и других крупнейших компаний обсудят влияние ковидных ограничений на искусство, музыку, туризм и питание, расскажут о реализованных проектах и трендах в NFT&DeFi, FoodTech, TravelTech и креативной экономике.
В третий день конференции ЦИПР-2021 эксперты обсудят:
- Креативную экономику — расскажут какие шаги должны совершать производители креативного продукта для повышения объемов экспорта российских культурных товаров в другие страны.
- Музыкальную индустрию — поговорят о зарождающемся общемировом тренде на проведение онлайн-концертов. Расскажут о том, какие возможности открывают для музыкальной индустрии новые технологические форматы, которые появились на фоне пандемии.
- Новые медиа — речь пойдет о том, как пандемия повлияла на изменения привычек поиска и восприятия информации, рост популярности подкастов и аудиокниг, появление новых социальных сетей и другое.
- Современные решения в сфере FoodTech — расскажут о мировых тенденциях, барьерах вывода новых продуктов питания на российском рынке и самых популярных направлениях для инвестиций.
- TravelTech — участники поделятся информацией об уникальных возможностях реализации потенциала внутреннего туризма, например, о привлечении местных жителей к развитию туристических направлений и многом другом.
23-25 июня на площадке ЦИПР пройдет Disartive — первая в России международная выставка цифрового искусства и технологий. Тема ярмарки — новая цифровая экономика NFT, DeFi и искусство. В мероприятии примут участие художники нового поколения — Покрас Лампас, Никита Реплянский, Олег Сороко, Андрей Тюрин, brickspacer, Эдуард Михайлов.
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Фото: архив организаторов
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