Дом с совой на чердаке

Первый из серии текстов совместного проекта «НН.Собака.ru» и команды АНО «Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области» о деревянном Нижнем, жизни домов и людей, которые их сохраняют. Вместе с Ниной Ершовой, руководителем управляющей компании «Заповедные кварталы» АНО «АСИРИС», идем на улицу Короленко, чтобы увидеть световой фонарь за витражом, газетные фрески, прислушаться к звукам с чердака.
Короленко, 18
Годы строительства: 1891–1894
Сова и панорамы Нижнего
Дом находится там, где в конце XIX – начале XX веков бурно и буйно кипела богемная жизнь города. Здесь любили проводить время Горький, Шаляпин, ну и Короленко, конечно.
Дом строили как доходный – для сдачи квартир внаем. Его первой владелицей была вдова титулярного советника Авдотья Скворцова. Здание практически полностью сохранило свой первоначальный облик со всей внутренней планировкой.
Между двумя революциями, 1905 и 1917 годов, домом владел старший ревизор Нижегородской контрольной палаты надворный советник Николай Охотин. У его супруги, которую предположительно звали Валентина Охотина, по рассказам старожилов, была ручная сова (!), проживавшая на чердаке дома.
В советские годы дом был отдан под коммунальные квартиры, а в 90-е жилье приватизировали. Вплоть до расселения на Короленко, 18 жила семья Крутковых. В 2019 году здесь была создана экспозиция, составленная из снимков фотографа Эрнеста Круткова, которые нашли волонтеры «Том Сойер фест». На фото – панорамные виды Нижнего, отснятые к 750-летию города для журнала «Архитектура СССР».
В 2018 году волонтеры фестивали «Том Сойер фест» отремонтировали фасады, и дом стал неформальным общественно-культурным центром. Теперь здесь проходят выставки, лекции, творческие лаборатории, театральные постановки, концерты и даже съемки фильмов.
Сад-исполин, фонарь и фрески
Дом имеет уникальную архитектурную деталь – световой фонарь с витражным остеклением, который представляет собой небольшую башенку над крышей. Внутри он производит потрясающее впечатление, увеличивая объем пространства и наполняя лестницу естественным светом. Световой фонарь сохранился всего на четырех домах квартала церкви Трех Святителей и почти не встречается на деревянных объектах исторического центра Нижнего.
В одной из гостиных сквозь обойные слои открылась старинная краска с фрагментами страниц дореволюционных газет. Перемешавшиеся, наложившиеся один на другой слои сейчас представляют собой подобие фрески.
До революции за домом был яблоневый и вишневый сады, сюда заходили с черного хода – из кухни. Местные рассказывают, что детей в сад без взрослых не пускали — территория была так велика, что можно было заблудиться. Сама улица была вымощена булыжником, но в 70-е ее заасфальтировали.
Нина Ершова, руководитель управляющей компании «Заповедные кварталы» АНО «АСИРИС»: «Дом находился не в лучшем состоянии, когда мы с волонтерами впервые зашли туда в августе 2018 года. Необходимо было расчистить все комнаты от мусора. В процессе мы нашли ценные артефакты. За некоторыми находками открылись небольшие, но очень важные истории о жителях.
Тогда простые нижегородцы, по сути, изменили реальность: взяли пустующий дом и дали ему вторую жизнь.
Я начинала как волонтер, с организации фестиваля «Том Сойер фест» и ремонта фасадов Короленко, 18. Вместе с координаторами движения Анной Давыдовой, Евгенией Джабазян, Никитой Гамзюль и Юлией Серебряковой работала над концепцией ревитализации всего квартала церкви Трех Святителей, которую теперь АСИРИС воплощает в жизнь.
К сложному этапу проектирования и подготовки к реставрации дома мы приступили в 2022 году. По плану работы должны завершиться летом этого года. Сейчас я вхожу в состав группы по сопровождению всех мероприятий, связанных с восстановлением объекта».
Подлинность в деталях
Самая большая сложность – приспособить дом под новое назначение. В соответствии с концепцией развития квартала осенью 2024 года в квартирах бывшего доходного дома откроется общественно-культурный центр.
В доме были восстановлены фальцевая кровля, балкон, печи, дворовые фасада и сени. Сделан акцент на подлинности. Задача – максимально сохранить исторические полы, печные изразцы, двери — все вплоть до фурнитуры.
На втором этаже будет восстановлена анфиладная планировка комнат с единым пространством. При выборе материалов мы ориентируемся на дореволюционные стандарты строительства: в комнатах будут чугунные батареи, пройдут металлические трубы, появится витая проводка, чтобы обстановка соответствовала периоду рубежа XIX–XX веков.
Текст: Нина Ершова, Владимир Трепитов
Фотограф: Марина Ремизова
Продюсер: Камила Габайдулина
Стилист: Джул Насирова
Одежда: Nechego_nadet, Brumetage
Директор по фотографии: Юлия Зудилина
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