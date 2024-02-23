Дом с совой на чердаке

Дом находится там, где в конце XIX – начале XX веков бурно и буйно кипела богемная жизнь города. Здесь любили проводить время Горький, Шаляпин, ну и Короленко, конечно.

Дом строили как доходный – для сдачи квартир внаем. Его первой владелицей была вдова титулярного советника Авдотья Скворцова. Здание практически полностью сохранило свой первоначальный облик со всей внутренней планировкой.

Между двумя революциями, 1905 и 1917 годов, домом владел старший ревизор Нижегородской контрольной палаты надворный советник Николай Охотин. У его супруги, которую предположительно звали Валентина Охотина, по рассказам старожилов, была ручная сова (!), проживавшая на чердаке дома.

В советские годы дом был отдан под коммунальные квартиры, а в 90-е жилье приватизировали. Вплоть до расселения на Короленко, 18 жила семья Крутковых. В 2019 году здесь была создана экспозиция, составленная из снимков фотографа Эрнеста Круткова, которые нашли волонтеры «Том Сойер фест». На фото – панорамные виды Нижнего, отснятые к 750-летию города для журнала «Архитектура СССР».

В 2018 году волонтеры фестивали «Том Сойер фест» отремонтировали фасады, и дом стал неформальным общественно-культурным центром. Теперь здесь проходят выставки, лекции, творческие лаборатории, театральные постановки, концерты и даже съемки фильмов.