«Шишечки», «батоны» и «луч света в темном царстве»

После реставрации элементов декора мы опубликовали пост в жанре «было/стало». На него отреагировал краевед-любитель Антон Марцев. Он заметил, что узор на одной из розеток после реставрации отличается от первоначального. Дело в том, что при восстановлении этих деталей за основу был взят единый узор, но одна из розеток изначально отличалась. Мы тогда связались с Антоном, исправили неточность и поблагодарили за внимательное отношение к памятнику. Теперь бдительный прохожий может заметить особенность декора – не все розетки имеют одинаковый узор. А у нас с коллегами возникла локальная шутка про «шишечки» и «батоны» (так Антон условно обозначал элементы узоров на розетках). Мне кажется, это отличный пример совместной работы с памятником, когда в его восстановлении заинтересованы не только город, отдельные компании и организации, но и сами нижегородцы. Так архитектура становится личной – это здорово.