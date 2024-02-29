«Шишечки», «батоны» и «луч света в темном царстве»

Продолжаем вместе с АНО «Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области» рассказывать о деревянном Нижнем. Виктория Кондрашова, консультант по продвижению агентства, ведет нас в дом на Блохиной, где когда-то жила муза Островского и, возможно, обитал Ктулху.
Дом Авдотьи Чистяковой
Адрес: улица Академика И.Н. Блохиной, 12
Год постройки: 1841
Автор проекта: Георг Кизеветтер*
*Первый главный архитектор Нижнего Новгорода. По его проектам с 1836 по 1846 год в городе было построено более ста зданий, в основном частные и доходные дома в историческом центре.
Дом был построен в 1841 году для дворянки Авдотьи Чистяковой. Первоначально его главный фасад украшала лепнина, выполненная в традициях классицизма. Позже планировка и внешний вид здания претерпели заметные изменения: появился антресольный этаж, общая площадь увеличилась, лепной декор заменили на резной деревянный. В результате дом получил уникальный облик: классицистическая структура в сочетании с глухой резьбой. Подобных примеров в Нижнем Новгороде почти не найти.
В доме Чистяковой жила русская актриса Любовь Никулина-Косицкая — первая исполнительница роли Катерины в «Грозе» Островского. Она происходила из семьи крепостных крестьян и подростком служила горничной в семье Долгановых, которым усадьба принадлежала в 1840-е годы. Именно благодаря купчихе Долгановой Никулина-Косицкая впервые увидела театр, а позже стала одной из самых известных актрис Малого театра в Москве. Более всего ее прославили роли в постановках по пьесам Александра Островского. Этот творческий тандем имел грандиозный успех у публики. Известно, что драматург создавал своих героинь специально под Никулину-Косицкую, учитывая ее характер и вдохновляясь ее сценическим образом. По одной из версий, знаменитые монологи Катерины в «Грозе» написаны под влиянием устных рассказов актрисы о ее детстве.
После реставрации элементов декора мы опубликовали пост в жанре «было/стало». На него отреагировал краевед-любитель Антон Марцев. Он заметил, что узор на одной из розеток после реставрации отличается от первоначального. Дело в том, что при восстановлении этих деталей за основу был взят единый узор, но одна из розеток изначально отличалась. Мы тогда связались с Антоном, исправили неточность и поблагодарили за внимательное отношение к памятнику. Теперь бдительный прохожий может заметить особенность декора – не все розетки имеют одинаковый узор. А у нас с коллегами возникла локальная шутка про «шишечки» и «батоны» (так Антон условно обозначал элементы узоров на розетках). Мне кажется, это отличный пример совместной работы с памятником, когда в его восстановлении заинтересованы не только город, отдельные компании и организации, но и сами нижегородцы. Так архитектура становится личной – это здорово.
Думаю, именно работая с этим домом, я многое поняла о жизни памятников архитектуры. Когда мне сказали, что АСИРИС будет им заниматься, пошла изучать историю здания. Увидев место на карте, сказала своему шефу: «О, это же дом, где всегда на крыльце мужчина спит!» Первый раз увидела дом лет пять назад. Тогда я только-только переехала в Нижний и знала об истории и архитектуре города не очень много. Жила на Ковалихинской и каждый день проходила мимо здания по дороге в университет. Обычно довольно настороженно: вокруг было много мусора, а на крыльце действительно периодически видела не очень опрятного спящего мужчину. Я и представить не могла, что здание имеет такую ценность.
Я наблюдала за процессом сохранения дома агентством с самого начала – расселения и санации. Меня отправили на стандартное задание – сделать фото дома снаружи и внутри, зафиксировать его состояние. Если честно, было страшно. Оказаться в доме, который был долгие годы нелюбим, – сложный опыт. В центре Нижнего Новгорода в солнечный летний день я будто попала в параллельную вселенную, замусоренную так, что, кажется, на тебя сейчас из-под груд мусора выползет Ктулху. Я фиксировала каждый шаг процесса восстановления. Уже сейчас результаты впечатляют, а ведь это только самое начало ревитализации.
Дом был расселен летом 2023 года, агентство получило разрешение на ремонт, и в августе мы приступили к восстановительным работам. Волонтеры помогли рабочим вынести старые вещи, посуду и мебель, была наведен порядок вокруг дома. Фасады очистили и покрасили в два цвета, чтобы визуально отделить историческую часть от построек более позднего периода. Был оштукатурен и покрашен цоколь, проведена реставрация с частичной докомпоновкой (восстановлением утраченных фрагментов) декора, заменены выбитые оконные стекла. Кстати, на центральном окне главного фасада можно заметить разницу между катанным вручную стеклом XIX века и стеклом заводского изготовления.
Для меня самое интересное в ремонте объектов культурного наследия – методы, с помощью которых подчеркивают исторические особенности памятников. На заднем фасаде пристроя дома Чистяковой сделали смотровое окно, в котором виден фрагмент системы крепления бревен «ласточкин хвост» и сетчатой дранки. А исторические ставни на боковом фасаде не стали красить — лишь обработали специальным защитным средством, чтобы каждый мог увидеть текстуру дерева и кованые крепления.
Мне кажется, лучший метод поддерживать и защищать историческое здание – подарить ему новую жизнь. Дом Авдотьи Чистяковой включен в Каталог объектов исторической недвижимости АСИРИСа для поиска нового собственника. Сейчас здесь проведен локальный ремонт, следующий этап — проект восстановления и комплексная реставрация. Физическое приведение дома в порядок — это, конечно, только половина пути по его сохранению. Исторические объекты не должны быть вырваны из современного контекста города. Я увидела своими глазами, что происходит с памятником без должной заботы о нем. Когда же обитатели дома люди неравнодушные – дом живет.
Текст: Виктория Кондрашова, Владимир Трепитов
Фото: Марина Ремизова
Одежда: Nechego_nadet, Brumetage
Стилист: Джул Насирова
Продюсер: Камила Габайдулина
Директор по фотографии Юлия Зудилина
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