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В Нижнем Новгороде открыли новый каток. На этот раз в ТЦ «Океанис» на Гагарина

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На проспекте Гагарина в OCEANIS Mall открылся новый каток MEGA ICE. Он работает ежедневно. Об этом рассказали представители центра в своем Instagram-аккаунте.

 

Горожане смогут прокатиться на катке MEGA ICE ежедневно с 10:00 до 22:00.
Коньки и защитную экипировку можно взять напрокат, а профессиональные тренера проведут индивидуальную тренировку.

Стоимость посещения:

  • взрослые (с 10 лет) — 250 рублей (будни); 300 рублей (выходные)
  • дети (до 10 лет) — 200 рублей (будни); 250 рублей (выходные)
  • малыши до 4 лет — бесплатно

Напомним, спортклуб Okeanis fitness, термальную зону и аквапарк планируется открыть позднее — в начале 2022 года. Но уже сейчас можно посмотреть, как будет выглядеть аквапарк внутри. Смотрим!

 

 

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Фото: pixabay

 

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