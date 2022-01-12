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Опубликовано первое видео нижегородского аквапарка «Океанис» внутри. Смотрим!

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В Нижнем Новгороде на проспекте Гагарина открыли торговый центр Okeanis Mall. Cпортклуб Okeanis fitness, термальную зону и аквапарк планируется открыть позднее — в начале 2022 года. Но уже сейчас можно посмотреть, как будет выглядеть аквапарк внутри. Смотрим!
 

 

В пространстве аквапарка продолжаются отделочные работы — повсюду стоят банки с краской и мешки с цементом. Уже завершена установка водных спусков и горок, однако, некоторые из них накрыты пленкой. Вход в аквапарк расположится на втором этаже торгового центра. Гости смогут прокатиться на водных горках, посетить около 20 бассейнов, банный комплекс, джакузи, кафе и лаунж-зону.

Напомним, в ближайшее время в торговом центре «Океанис» откроется новый пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем аккаунте в Instagram.

 

 

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Видео: сообщество «ВКонтакте»«Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|» 

 

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