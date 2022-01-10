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Снежный покров в Нижнем Новгороде достиг 46 сантиметров в высоту

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Полуметровые сугробы появились в центральной России во время обильных снегопадов. Нижний Новгород не стал исключением — сугробы в городе достигли 46(!) сантиметров. Максимальный показатель зафиксирован в городе Гусь-Хрустальный — 54 сантиметра.

 

автор фото — Игорь Иванов

Так, высота сугробов в Нижнем Новгороде достигла 46 сантиметров. Самые высокие показатели снежного покрова среди российских городов зафиксированы в Гусь-Хрустальном (54 сантиметра), Туле (50 сантиметров), Владимире (46 сантиметров) и Коломне (44 сантиметра).

В ночь на 10 января в столицу Приволжья пришли сильнейшие снегопады. Отмечается, что осадки будут заметать город до утра 11 января. Синоптики прогнозируют выпадение до 10 мм снега за сутки.

Напомним, первая рабочая неделя 2022 года в Нижнем Новгороде начнется с сильного снегопада. Рассказываем о погоде на ближайшие дни — в прогнозах синоптиков.

 

 

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