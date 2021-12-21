От Нижнего Новгорода запустят «Валдаи» до Иваново и Чебоксар

В 2022 году из Нижнего Новгорода в Чебоксары и Ивановскую область запустят суда на подводных крыльях «Валдай». Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин во время подведения итогов 2021 года.
Так, по словам главы города, «Валдаи» могут стать полноценным элементом транспортной системы региона. Уже сейчас суда на подводных крыльях курсируют по восьми маршрутам, решается вопрос о создании еще четырех новых направлений.
Напомним, ранее от Нижнего Новгорода до Балахны запустили регулярные рейсы на «Валдаях». Кроме того, в 2022 году планируют запустить регулярные рейсы до Дзержинска на судах на подводных крыльях «Валдай 45Р».
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Фото: volga-tv.ru
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