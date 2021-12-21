От Нижнего Новгорода запустят «Валдаи» до Иваново и Чебоксар

Так, по словам главы города, «Валдаи» могут стать полноценным элементом транспортной системы региона. Уже сейчас суда на подводных крыльях курсируют по восьми маршрутам, решается вопрос о создании еще четырех новых направлений.

Напомним, ранее от Нижнего Новгорода до Балахны запустили регулярные рейсы на «Валдаях». Кроме того, в 2022 году планируют запустить регулярные рейсы до Дзержинска на судах на подводных крыльях «Валдай 45Р».

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Фото: volga-tv.ru