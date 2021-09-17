Из Нижнего Новгорода в Дзержинск запустят регулярные рейсы на «Валдаях»

В 2022 году планируют запустить регулярные рейсы от Нижнего Новгорода до Дзержинска на судах на подводных крыльях «Валдай 45Р». Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, отвечая на вопросы жителей региона.
По словам губернатора, для запуска рейсов необходимо оборудовать и улучшить причальную инфраструктуру.
«В рамках передвижения людей между муниципалитетами задача соединить речным маршрутом Нижний и Дзержинск достаточно важная. В следующую навигацию будем ее прорабатывать», — добавил Никитин.
Кроме того, губернатор добавил, что рейсы до Дзержинска будут полезны для развития туризма и смогут послужить транспортным средством для местных жителей.
Напомним, ранее в Нижегородской области запустили регулярные рейсы на подводных крыльях «Валдай 45Р». Новый маршрут: Нижний Новгород — Балахна.
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Фото: culttourism.ru
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