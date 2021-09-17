Из Нижнего Новгорода в Дзержинск запустят регулярные рейсы на «Валдаях»

По словам губернатора, для запуска рейсов необходимо оборудовать и улучшить причальную инфраструктуру.

«В рамках передвижения людей между муниципалитетами задача соединить речным маршрутом Нижний и Дзержинск достаточно важная. В следующую навигацию будем ее прорабатывать», — добавил Никитин.

Кроме того, губернатор добавил, что рейсы до Дзержинска будут полезны для развития туризма и смогут послужить транспортным средством для местных жителей.

Напомним, ранее в Нижегородской области запустили регулярные рейсы на подводных крыльях «Валдай 45Р». Новый маршрут: Нижний Новгород — Балахна.

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Фото: culttourism.ru