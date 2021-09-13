От Нижнего Новгорода до Балахны запустили регулярные рейсы на «Валдаях»

В Нижегородской области запустили регулярные рейсы на подводных крыльях «Валдай 45Р». Новый маршрут: Нижний Новгород — Балахна. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
«Благодаря запуску нового маршрута Балахна впервые после почти 30-летнего перерыва сможет принимать пассажирские суда. Организация речных перевозок позволит развивать Балахну как один из туристических центров региона», — добавил Глеб Никитин.
Курсирование «Валдаев» до Балахны продлится до конца навигации.
«В зависимости от наполняемости судов мы будем добавлять количество рейсов и количество судов, работающих в этом направлении. У нас есть расписание до конца навигации этого года. Безусловно, и в следующем году маршрут будет действовать», — добавил он.
Продолжительность поездки в одном направлении составит около 40 минут. Стоимость проезда — 200 рублей. Предполагается, что в дальнейшем «Валдаи» станут ходить по этому маршруту каждый день.
Актуальное расписание опубликовано на сайтах: https://vodoletnn.ru/timetable и biletnn.ru.
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Фото: volga-tv.ru
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