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Стало известно, когда построят две новые станции метро в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде планируют построить две новые станции метро к 2027 году. Проект продления нижегородского метрополитена начнут разрабатывать в октябре следующего года. Об этом рассказали специалисты «ГУММиД».

 

В октябре 2021 года стартует разработка проекта продления нижегородского метрополитена. Для этого проведут конкурс по выбору подрядчика для разработки проектно-сметной документации. Отмечается, что станции — «Сормовская» и «Варя» — планируют построить с привлечением средств инфраструктурных кредитов.

По словам первого замруководителя администрации Президента РФ, на продление метро в Заречную часть города необходимо около 20 миллиардов рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что над тремя станциями нижегородского метро установят новые павильоны. Уже разработаны эскизы. Кроме того, в Нижнем Новгороде к концу 2025 года планируется продлить метро от станции «Горьковская» до станции «Сенная». Максимальная стоимость проекта — 35,6 миллиардов рублей. Уже объявлен конкурс по выбору подрядчика для разработки проектной документации.

 

 

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Фото: pexels

 

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