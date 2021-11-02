Стала известна стоимость продления метро до Сенной в Нижнем Новгороде

Строительство линии будет организовано в три этапа — подготовительный, основной и этап благоустройства. Этап проектирования и получения положительного заключения госэкспертизы оценивается в 1,35 миллиард рублей, а само строительство – в 34,23 миллиарда.

Подрядчик должен предусмотреть проработку не менее двух вариантов трассы продления линии метро с промежуточной станцией «Оперный театр». Так, необходимо построить две станции – «Оперный театр»и «Сенная», четыре перегонных тоннеля и оборотный тупик за станцией «Сенная».

«Станция „Площадь Свободы“ проектируется как промежуточная, с возможностью в будущем ее задействования в качестве пересадочной на смежную перспективную линию», — уточняется в документации.

Аукцион по выбору подрядчика пройдет 2 декабря. Работы должны быть завершены до 31 декабря 2025 года.

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Фото: pexels