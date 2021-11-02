18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Стала известна стоимость продления метро до Сенной в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде к концу 2025 года планируется продлить метро от станции «Горьковская» до станции «Сенная». Максимальная стоимость проекта — 35,6 миллиардов рублей. Уже объявлен конкурс по выбору подрядчика для разработки проектной документации. Заявки на участие принимаются до 29 ноября.

 

Строительство линии будет организовано в три этапа — подготовительный, основной и этап благоустройства. Этап проектирования и получения положительного заключения госэкспертизы оценивается в 1,35 миллиард рублей, а само строительство – в 34,23 миллиарда.

Подрядчик должен предусмотреть проработку не менее двух вариантов трассы продления линии метро с промежуточной станцией «Оперный театр». Так, необходимо построить две станции – «Оперный театр»и «Сенная», четыре перегонных тоннеля и оборотный тупик за станцией «Сенная».

«Станция „Площадь Свободы“ проектируется как промежуточная, с возможностью в будущем ее задействования в качестве пересадочной на смежную перспективную линию», — уточняется в документации.

Аукцион по выбору подрядчика пройдет 2 декабря. Работы должны быть завершены до 31 декабря 2025 года.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pexels

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: