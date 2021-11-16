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Над тремя станциями нижегородского метро установят новые павильоны. Уже разработаны эскизы

В столице Приволжья разработали эскизы новых павильонов, которые появятся над станциями метро — «Двигатель революции», «Ленинская» и «Заречная». Старые козырьки снесли этим летом по решению суда.

 

В ноябре этого года эскизы конструкций прошли согласование в мэрии. После выделения средств на возведение новых павильонов (в виде легких прозрачных конструкций с современным дизайном) организуют конкурс по выбору подрядчика для выполнения монтажных работ.

Начать установку конструкций из поликарбоната планируется в этом году, а завершить — в 2022-м.

 

 

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Фото: управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

 

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