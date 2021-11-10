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К Новому году в Нижнем Новгороде откроют 15(!) праздничных локаций

До Нового года осталось больше месяца, но уже стало известно, что в столице Приволжья создадут 15 новогодних туристических локаций к празднованию Нового Года и Рождества. Об этом сообщают туристические фирмы, которые продают туры в «Новогоднюю столицу России» на ближайшие зимние праздники.

 

С 7 декабря 2021 года по 7 января 2022 года на праздничных площадках пройдут масштабные праздничные мероприятия: ярмарки, концерты, выставки и многое другое. Кроме того, в столице Приволжья пройдет «Горьковская ярмарка – 800». Ее откроют в сквере на площади Горького.

Праздничные гуляния пройдут на территории Нижегородской ярмарки — там украсят две большие ели, которые планируют нарядить. Также, главные торжества пройдут и на общественных пространствах, благоустроенных к 800-летию столицы Приволжья.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде выбрали подрядчика, который украсит город к Новому году и Рождеству. Стоимость работ оценивается в 10 миллионов рублей.

 

 

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Фото: pexels

 

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