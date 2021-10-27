Нижний Новгород украсят к Новому году за 10 миллионов рублей. Уже выбран подрядчик

Ранее максимальная стоимость контракта составляла — 15,6 миллионов. Победитель торгов, индивидуальный предприниматель Алексей Матвеев, снизил цену на 5,6 миллионов. Теперь он займется украшением города.

На эти сумму предприниматель развесит 72 растяжки с иллюминацией, гирлянды на деревьях и между столбов, смонтирует украшения на фонарях, установит световые арки, шары и искусственные светящиеся деревья.

Кроме того, на улице Сергея Акимова, на деревьях в малом сквере на площади Минина и Пожарского и сквере имени Грабина появится новогодняя иллюминация. Также, на площади Горького и около ФОКа «Юность» на Ярошенко установят украшенные искусственные ели.

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Фото: pexels