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Зима близко: «Горьковская ярмарка – 800» откроется в Нижнем 25 декабря

С 25 декабря по 7 января в столице Приволжья пройдет «Горьковская ярмарка – 800». Ее откроют в сквере на площади Горького. Соответствующее постановление размещено на сайте городской администрации.

 

Ярмарка на площади Горького будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00. В сквере откроют фотозоны и 20 домиков, в которых будут продавать рождественские товары, игрушки, сувениры и сладости.

Ярмарка будет работать до 7 января (включительно).

Напомним, ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде выбрали подрядчика, который украсит город к Новому году и Рождеству. Стоимость работ оценивается в 10 миллионов рублей.

 

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Фото: pexels

 

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