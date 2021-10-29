Зима близко: «Горьковская ярмарка – 800» откроется в Нижнем 25 декабря

Ярмарка на площади Горького будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00. В сквере откроют фотозоны и 20 домиков, в которых будут продавать рождественские товары, игрушки, сувениры и сладости.

Ярмарка будет работать до 7 января (включительно).

Напомним, ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде выбрали подрядчика, который украсит город к Новому году и Рождеству. Стоимость работ оценивается в 10 миллионов рублей.

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Фото: pexels