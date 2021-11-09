Цифра дня: кафе и рестораны Нижнего Новгорода потеряли около 80% выручки в «нерабочие дни»

С 25 октября по 7 ноября в столице Приволжья работали только продовольственные магазины, аптеки, медицинские организации, фитнес-центры и бассейны. Во время локдауна кафе и рестораны могли работать только на доставку или навынос. За двухнедельный период этими услугами воспользовались лишь — 15–20% посетителей.

По словам эксперта Александра Котюсова, полученная выручка смогла окупить только стоимость электроэнергии и зарплату дежуривших в общепите сотрудников. Кроме того, покрыть и эти затраты удалось не всем заведениям: на доставку во время локдауна работали преимущественно суши-бары и фастфуд.

Напомним, во время «нерабочих дней» ассоциация рестораторов Нижегородской области написала открытое письмо губернатору региона. Авторы обращения просили Глеба Никитина «дать возможность в ближайшее время продолжить работу по QR-кодам».

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Фото: pexels