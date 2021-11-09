18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Цифра дня: кафе и рестораны Нижнего Новгорода потеряли около 80% выручки в «нерабочие дни»

Нижегородский общепит потерял порядка 80% выручки во время «нерабочих дней» с 25 октября по 7 ноября. Об этом рассказал глава регионального представительства Федерации рестораторов и отельеров России Александр Котюсов корреспонденту GiperNN.

 

 

С 25 октября по 7 ноября в столице Приволжья работали только продовольственные магазины, аптеки, медицинские организации, фитнес-центры и бассейны. Во время локдауна кафе и рестораны могли работать только на доставку или навынос. За двухнедельный период этими услугами воспользовались лишь — 15–20% посетителей.

По словам эксперта Александра Котюсова, полученная выручка смогла окупить только стоимость электроэнергии и зарплату дежуривших в общепите сотрудников. Кроме того, покрыть и эти затраты удалось не всем заведениям: на доставку во время локдауна работали преимущественно суши-бары и фастфуд.

Напомним, во время «нерабочих дней» ассоциация рестораторов Нижегородской области написала открытое письмо губернатору региона. Авторы обращения просили Глеба Никитина «дать возможность в ближайшее время продолжить работу по QR-кодам».

 

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pexels

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: