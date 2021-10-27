«Мы бьем тревогу!»: нижегородские рестораторы обратились к Глебу Никитину

«Многие рестораны не могут работать на доставку. Закрытие предприятий на две недели для всех – катастрофа», — говорится в письме.

По словам нижегородских рестораторов, десятки тысяч сотрудников могут уйти из отрасли из-за ограничений и «отсутствий перспектив». Так, меры, которые были приняты в отношении общепита, являются «одними из наиболее жестких по России».

«На данный момент рестораны, благодаря выполнению санитарных требований, соблюдению дистанции, системам вентиляции, обеспечению средствами индивидуальной защиты и вакцинации сотрудников более чем на 90 процентов и другим мерам — это одно из наиболее безопасных мест для нижегородцев», — добавляют рестораторы.

Подписи под обращением поставили: директор Ассоциации рестораторов региона Алексей Беляев, глава представительства Федерации рестораторов и отельеров России в Нижегородской области Александр Котюсов и владельцы почти 70 заведений общепита столицы Приволжья. Среди них:

«Kusto», «Mitrich», «Парк культуры», «Виталич», «Rib`s», «Red Wall», «Салют», «Совок», «Пастарама», «Баренц», «Джани ресторани», «Темп», «Negroni», «Franky», «Уголёк», «Безухов», «Папаша Билли», «Селедка и кофе», «Хачапури», «Дади», «Cofee cake», «Monica», «Куркума», «Брынза», «Цейлон», «Юла pizza», «Хачапурия», «Иль темпо», «Пивзавод», «Rozas», «Вспышка», «Vins», «Киш миш», «Джорджиано», «Самурай», «Мама дома», «Scoba», «Бакладжан», «Vinedo», «Горячо», «Горячо.Азия», «Портер», «Соляная биржа», «Тюбетейка», «Корчма», «Английское посольство», «Снегири», «Green», «Moloko», «Butch&Dutch», «Буфет», «Три апельсина», «Синдбад», «Mr.Choo», «Домашняя Италия», «Хинкальная», «Shizgara», «Тарантино», «Пяткин», «Роберто», «Lamvil», «Маджонг», «RoNiN», «Santai», «Novillero», «Dodici», «Hiji izakaya».

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Фото: сообщества «Парка культуры» «ВКонтакте»