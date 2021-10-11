На Нижегородском колесе обозрения ввели ограничения. Прокатиться теперь можно только с QR-кодом или «Мультипассом»

Ранее Глеб Никитин внес изменения в указ «О режиме повышенной готовности». Теперь для посещения массовых мероприятий необходимо предъявить QR-код или «Мультипасс».

Вслед за кинотеатрами, фитнес-центрами и театрами изменились правила посещения на нижегородском колесе обозрения. В официальной группе «Колесо НиНо» сообщается, что для визита на аттракцион необходим — «Мультипасс» или QR-код.

Напомним, ранее стало известно условие, при котором не будет работать колесо обозрения c Tik-Tok кабинкой на Сенной.

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Фото: pexels