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На Нижегородском колесе обозрения ввели ограничения. Прокатиться теперь можно только с QR-кодом или «Мультипассом»

На колесе обозрения на площади Сенной теперь можно прокатиться только при наличии «Мультипасса» или справки о вакцинации. Об этом сообщается на странице аттракциона в социальной сети.

 

Ранее Глеб Никитин внес изменения в указ «О режиме повышенной готовности». Теперь для посещения массовых мероприятий необходимо предъявить QR-код или «Мультипасс».

Вслед за кинотеатрами, фитнес-центрами и театрами изменились правила посещения на нижегородском колесе обозрения. В официальной группе «Колесо НиНо» сообщается, что для визита на аттракцион необходим — «Мультипасс» или QR-код.

Напомним, ранее стало известно условие, при котором не будет работать колесо обозрения c Tik-Tok кабинкой на Сенной.

 

 

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Фото: pexels

 

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