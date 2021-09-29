Стало известно условие, при котором не будет работать колесо обозрения c Tik-Tok кабинкой на Сенной

Колесо обозрения на площади Сенной в Нижнем Новгороде будет работать только до наступления сильных холодов. Об этом сообщает администратор аттракциона.
автор фото — Никита Духник
Во всех кабинках установлены кондиционеры, но функционирование аттракциона чувствительно к погодным условиям.
«Не работаем при -20 и +40, а также при порывах ветра более 15 метров в секунду», — добавила администратор.
Будут ли корректироваться цены в случае резкого похолодания — пока неизвестно. Жителей предупредят о возможных изменениях.
Так, в настоящее время аттракцион работает с 10:00 до 22:00.
Напомним, ранее стала известна стоимость билета на новое колесо обозрения, которое откроется на площади Сенной в Нижнем Новгороде.
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