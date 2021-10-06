Новые коронавирусные ограничения в Нижнем. Посещение любых массовых мероприятий теперь только по «Мультипассу» или QR-коду

«У нас есть возможность не приостанавливать работу организаций и не запрещать массовые мероприятия, как это делалось в прошлом году, а ограничить их посещение, чтобы минимизировать угрозу заражения»,— добавил Глеб Никитин.

Без «Мультипасса» и QR-кода нельзя посетить:

фитнес-центры, бассейны, спортивные клубы

музеи, кинотеатры и театры

зоопарки, дельфинарии и цирки

концертные залы и дома культуры

детские игровые комнаты, аквапарки, аттракционы, батутные центры и парки развлечений

организации, осуществляющие конгрессно-выставочную деятельность

Отмечается, что требования не распространяются на регистрацию брака и проведение мероприятий на открытом воздухе численностью до 150 человек.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.