Новые коронавирусные ограничения в Нижнем. Посещение любых массовых мероприятий теперь только по «Мультипассу» или QR-коду

Из-за роста заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области внесли изменения в указ «О режиме повышенной готовности». Так, изменились правила посещения массовых мероприятий.
автор фото — Алексей Шевченко
«У нас есть возможность не приостанавливать работу организаций и не запрещать массовые мероприятия, как это делалось в прошлом году, а ограничить их посещение, чтобы минимизировать угрозу заражения»,— добавил Глеб Никитин.
Без «Мультипасса» и QR-кода нельзя посетить:
- фитнес-центры, бассейны, спортивные клубы
- музеи, кинотеатры и театры
- зоопарки, дельфинарии и цирки
- концертные залы и дома культуры
- детские игровые комнаты, аквапарки, аттракционы, батутные центры и парки развлечений
- организации, осуществляющие конгрессно-выставочную деятельность
Отмечается, что требования не распространяются на регистрацию брака и проведение мероприятий на открытом воздухе численностью до 150 человек.
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