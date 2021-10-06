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Здоровье

Новые коронавирусные ограничения в Нижнем. Посещение любых массовых мероприятий теперь только по «Мультипассу» или QR-коду

Из-за роста заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области внесли изменения в указ «О режиме повышенной готовности». Так, изменились правила посещения массовых мероприятий.

 

автор фото — Алексей Шевченко

«У нас есть возможность не приостанавливать работу организаций и не запрещать массовые мероприятия, как это делалось в прошлом году, а ограничить их посещение, чтобы минимизировать угрозу заражения»,— добавил Глеб Никитин.

Без «Мультипасса» и QR-кода нельзя посетить:

  • фитнес-центры, бассейны, спортивные клубы
  • музеи, кинотеатры и театры
  • зоопарки, дельфинарии и цирки
  • концертные залы и дома культуры
  • детские игровые комнаты, аквапарки, аттракционы, батутные центры и парки развлечений
  • организации, осуществляющие конгрессно-выставочную деятельность

Отмечается, что требования не распространяются на регистрацию брака и проведение мероприятий на открытом воздухе численностью до 150 человек.

 

 

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