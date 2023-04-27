НН.Собака.ru едет в Сочи на Gastreet

Восьмой год подряд Красная Поляна станет меккой для представителей индустрии гостеприимства. Здесь пройдет фестиваль GASTREET. Нижегородцы посетят проект в правительственном мерче, повышая узнаваемость и привлекательность региона как столицы гастротуризма. А главред «НН.Собака.ru» Катерина Смирнова будет модератором образовательных сессий проекта.
С 1 мая гостей ждет повышение цены на все категории билетов GASTREET. Успевайте!
Ранее в telegram-канале проекта GASTREET прошел прямой эфир с Аленой Мельниковой и Олегом Перфиловым — авторами концепции Crevette Bistrot. А провела его ресторанный критик и главред «НН.Собака.ru» Катерина Смирнова. Слушатели узнали, чего ждать от фестиваля в этом году.
Узнать подробнее, зачем нижегородцы опять едут на GASTREET, можно здесь.
«НН.Собака.ru» — информационный партнер главного выездного лагеря для рестораторов.
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Фото: архив организаторов
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