НН.Собака.ru едет в Сочи на Gastreet

С 1 мая гостей ждет повышение цены на все категории билетов GASTREET. Успевайте!

Ранее в telegram-канале проекта GASTREET прошел прямой эфир с Аленой Мельниковой и Олегом Перфиловым — авторами концепции Crevette Bistrot. А провела его ресторанный критик и главред «НН.Собака.ru» Катерина Смирнова. Слушатели узнали, чего ждать от фестиваля в этом году.

Узнать подробнее, зачем нижегородцы опять едут на GASTREET, можно здесь.

«НН.Собака.ru» — информационный партнер главного выездного лагеря для рестораторов.





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Фото: архив организаторов